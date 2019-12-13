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13 грудня • оновлено в 13:02
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"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова

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Російський комік і шоумен Сергій Свєтлаков показав рідкісне фото зі своєю дочкою Анастасією від першого шлюбу.

Фотографією Свєтлаков поділився на сторінці в Instagram, яку супроводив коротким підписом:

"Сьогодні ми подорослішали".

Сергій Свєтлаков

Сергій Свєтлаков

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За щасливим збігом, шоумен і його дочка народилися в один день – 12 грудня. В цьому році Сергію виповнилося 42 роки, а Насті – 11 років.

Сергій Свєтлаков з донькою Анастасією

Сергій Свєтлаков з донькою Анастасією

Інстаграм

Шанувальники Свєтлакова, які не часто бачать в соцмережі актора знімки з дівчинкою, прийшли в захват від нового фото. Фанати засипали батька і дочку компліментами, заявивши, що Настя росте справжньою красунею.

"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова
"Справжня красуня": як виглядає доросла донька Свєтлакова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін провели переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги Сміху" в Росії.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Свєтлаков
Місце
Росія
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