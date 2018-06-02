"Справжній Шерлок": Камбербетч бився з хуліганами в реальному житті

Популярний британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за головною роллю в детективному серіалі "Шерлок", побився з хуліганами в центрі Лондона, захищаючи кур'єра.

Він їхав на таксі з дружиною Софі Хантер, коли побачив, як четверо людей б'ють рознощика їжі на велосипеді. Про це повідомляє Sky News.

Актор, побачивши, як кур'єру б'ють пляшкою по голові, кинувся на допомогу з криком: "Залиште його в спокої".

"Я схопив одного хлопця, а Бенедикт другого. Камбербетч знав, що треба робити. Він анітрохи не злякався. Це був справжній Шерлок Холмс, що бореться з чотирма бандитами за кутом Бейкер-стріт", - розповів водій таксі Мануель Діаз.

Сам актор скромно прокоментував, що не зробив нічого особливого.

"Я зробив це просто тому, що повинен був, ну ви розумієте", - сказав він в коментарі Sun.

Завдяки допомозі Камбербетча, постачальнику їжі вдалося уникнути серйозних травм.

"Якби Бенедикт не заступився, велосипедисту серйозно б дісталося", - сказав водій таксі.

Самим нападникам все одно вдалося сховатися.

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