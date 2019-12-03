"Справи куди серйозніші": відомий співак заговорив про важкий стан Заворотнюк

Російський співак Віктор Рибін розповів про стан акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці.

Так, у інтерв'ю "Дни.ру" артист, який торік зізнався, що вони з дружиною страждали від спільної недуги – базально-клітинного раку шкіри, розповів, що стан Заворотнюк значно важчий, ніж можна подумати.

Наталія Сенчукова і Віктор Рибін СтарХит

За словами Рибіна, рідні акторки правильно роблять, що не розкривають подробиці:

"Там все куди серйозніше й складніше. Якщо Настя не з'являється на публіці, то, мабуть, справи йдуть дуже важко. Нам всім треба молитися, щоб трапилося диво. А рідні правильно роблять, що приховують всі подробиці – це їхня особиста справа. Ми самі не приховували діагноз тільки тому, що хотіли попередити людей і попросити не повторювати наших помилок".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!