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3 грудня • оновлено в 14:31
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"Справи куди серйозніші": відомий співак заговорив про важкий стан Заворотнюк

24.4т
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Російський співак Віктор Рибін розповів про стан акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці.

Так, у інтерв'ю "Дни.ру" артист, який торік зізнався, що вони з дружиною страждали від спільної недуги – базально-клітинного раку шкіри, розповів, що стан Заворотнюк значно важчий, ніж можна подумати.

Наталія Сенчукова і Віктор Рибін

Наталія Сенчукова і Віктор Рибін

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За словами Рибіна, рідні акторки правильно роблять, що не розкривають подробиці:

"Там все куди серйозніше й складніше. Якщо Настя не з'являється на публіці, то, мабуть, справи йдуть дуже важко. Нам всім треба молитися, щоб трапилося диво. А рідні правильно роблять, що приховують всі подробиці – це їхня особиста справа. Ми самі не приховували діагноз тільки тому, що хотіли попередити людей і попросити не повторювати наших помилок".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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