"Справи куди серйозніші": відомий співак заговорив про важкий стан Заворотнюк

Російський співак Віктор Рибін розповів про стан акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці.
Так, у інтерв'ю "Дни.ру" артист, який торік зізнався, що вони з дружиною страждали від спільної недуги – базально-клітинного раку шкіри, розповів, що стан Заворотнюк значно важчий, ніж можна подумати.
Наталія Сенчукова і Віктор Рибін
СтарХит
За словами Рибіна, рідні акторки правильно роблять, що не розкривають подробиці:
"Там все куди серйозніше й складніше. Якщо Настя не з'являється на публіці, то, мабуть, справи йдуть дуже важко. Нам всім треба молитися, щоб трапилося диво. А рідні правильно роблять, що приховують всі подробиці – це їхня особиста справа. Ми самі не приховували діагноз тільки тому, що хотіли попередити людей і попросити не повторювати наших помилок".
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
РБК
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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