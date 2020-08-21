Справа про ДТП з Єфремовим: суд знову "замінували". Всі подробиці

У п'ятницю, 21 серпня, у Пресненському суді розпочалося чергове засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП у центрі Москви.

Під час сьомого слухання адвокат актора Ельман Пашаєв продовжить надання своїх доказів. OBOZREVATEL стежить за подіями в суді (щоб переглянути трансляцію, доскрольте сторінку до кінця).

Так, зранку правоохоронці отримали анонімний дзвінок про те, що в будівлі Пресненського суду знаходиться бомба. Приміщення обстежили сапери та нічого не виявили. Відзначимо, що це не перше мінування під час слухання справи Єфремова. У середу, 19 серпня, з будівлі суду евакуювали людей​​​​​​ через загрозу вибуху. Але тоді також бомбу не знайшли.

Сьоме засідання у справі Михайла Єфремова Скриншот Youtube

Під час слухання 20 серпня Єфремову стало погано в залі суду. Він втрачав свідомість. Суддя викликав швидку допомогу в будівлю. У Telegram-каналі "НеМалахов" повідомили, що після засідання до актора додому терміново приїхав сімейний лікар, адже він не міг навіть стати на ноги. Проте чергове слухання артист не пропустив.

До Єфремова приїхав сімейний лікар Telegram-канал "НеМалахов"

Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовлявся визнавати свою провину і заявляв, що нічого не пам'ятає.

Також у суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку й жирової емболії. 19 серпня планували допитати актора про те, що трапилося в день аварії. Проте він попросив перенести слухання, адже після семи годин у суді боявся, що йому може стати погано.

20 серпня Пашаєв надав у суді секретного свідка, який стверджував, що з автомобіля Єфремова після ДТП "вийшов чоловік з пасажирської сторони".

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