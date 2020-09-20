Ексадвокат Єфремова пояснив, чому "не відмазав" актора від в'язниці

Дар'я Дурова Люди 18:58, 20.09.2020

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, отримав би умовний термін, якби не був знаменитим.

Таку думку висловив колишній адвокат артиста Ельман Пашаєв в ефірі НТВ. За його словами, за десять років роботи у нього жоден клієнт "не сів за ДТП", навіть здійснене в п'яному стані.

Саме тому знайомі порадили Єфремову звернутися саме до Пашаєва. Юрист стверджує, що популярність актора і викликаний цим громадський резонанс навколо справи зіграли проти артиста.

"Якби Єфремов був простим громадянином, він отримав би умовний термін і додому поїхав", – заявив колишній адвокат.

Нагадаємо:

  • Ельмана Пашаєва позбавили статусу адвоката через його "неприпустимі висловлювання та поведінку" при розгляді справи Єфремова.

  • Раніше Пашаєва притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, оскільки він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим адвокатом російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії, став Роман Філіппов. Він спеціалізується на цивільному та кримінальному праві.

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