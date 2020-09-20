Ексадвокат Єфремова пояснив, чому "не відмазав" актора від в'язниці

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, отримав би умовний термін, якби не був знаменитим.

Таку думку висловив колишній адвокат артиста Ельман Пашаєв в ефірі НТВ. За його словами, за десять років роботи у нього жоден клієнт "не сів за ДТП", навіть здійснене в п'яному стані.

Саме тому знайомі порадили Єфремову звернутися саме до Пашаєва. Юрист стверджує, що популярність актора і викликаний цим громадський резонанс навколо справи зіграли проти артиста.

"Якби Єфремов був простим громадянином, він отримав би умовний термін і додому поїхав", – заявив колишній адвокат.

Нагадаємо:

Ельмана Пашаєва позбавили статусу адвоката через його "неприпустимі висловлювання та поведінку" при розгляді справи Єфремова.

Раніше Пашаєва притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, оскільки він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим адвокатом російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії, став Роман Філіппов. Він спеціалізується на цивільному та кримінальному праві.