Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців і пісень серед українців
Цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, гуртів, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, у переліку багато зарубіжних знаменитостей.
Зокрема, у топі музикантів лідирують репери Kizaru і Morgenshtern, а найпопулярнішою співачкою визнали Billie Eilish. Про це стало відомо на сайті Spotify.
Список найкращих виконавців
Kizaru
Morgenshtern
Скриптоніт
Макс Корж
ЛСП
Список найкращих виконавиць
Billie Eilish
Ariana Grande
Zivert
Dua Lipa
Halsey
Список найкращих музичних гуртів
BTS
Miyagi & Andy Panda
Король і Шут
$ UicideBoy $
Rammstein
Список найкращих треків
SLAVA MARLOW – Снова я напиваюсь
Kizaru – Дежавю
The Weeknd – Blinding Lights
Morgenshtern і Елджей – Cadillac
HENSY – Поболело и прошло
Список найкращих альбомів
Kizaru – BORN TO TRAP
Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI
Вoulevard Depo – OLD BLOOD
Kizaru – Karmageddon
Найкращі треки, якими ділилися в Instagram
ssshhhiiittt! – Танцы
Lil Peep – Star Shopping
girl in red – we fell in love in october
Скриптоніт – Положение
The Neighbourhood – Sweater Weather
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google назвав 10 найпопулярніших кліпів в Україні за 2020 рік. У списку переважають російські артисти.