Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців і пісень серед українців

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців і пісень серед українців

Цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, гуртів, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, у переліку багато зарубіжних знаменитостей.

Зокрема, у топі музикантів лідирують репери Kizaru і Morgenshtern, а найпопулярнішою співачкою визнали Billie Eilish. Про це стало відомо на сайті Spotify.

Список найкращих виконавців

  • Kizaru

  • Morgenshtern

  • Скриптоніт

  • Макс Корж

  • ЛСП

Список найкращих виконавиць

  • Billie Eilish

  • Ariana Grande

  • Zivert

  • Dua Lipa

  • Halsey

Список найкращих музичних гуртів

  • BTS

  • Miyagi & Andy Panda

  • Король і Шут

  • $ UicideBoy $

  • Rammstein

Rammstein
Список найкращих треків

  • SLAVA MARLOW – Снова я напиваюсь

  • Kizaru – Дежавю

  • The Weeknd – Blinding Lights

  • Morgenshtern і Елджей – Cadillac

  • HENSY – Поболело и прошло

Список найкращих альбомів

  • Kizaru – BORN TO TRAP

  • Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI

  • Вoulevard Depo – OLD BLOOD

  • Kizaru – Karmageddon

Найкращі треки, якими ділилися в Instagram

  • ssshhhiiittt! – Танцы

  • Lil Peep – Star Shopping

  • girl in red – we fell in love in october

  • Скриптоніт – Положение

  • The Neighbourhood – Sweater Weather

Lil Peep

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google назвав 10 найпопулярніших кліпів в Україні за 2020 рік. У списку переважають російські артисти.

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