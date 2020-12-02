Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців і пісень серед українців
Цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, гуртів, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, у переліку багато зарубіжних знаменитостей.
Зокрема, у топі музикантів лідирують репери Kizaru і Morgenshtern, а найпопулярнішою співачкою визнали Billie Eilish. Про це стало відомо на сайті Spotify.Список найкращих виконавців
Kizaru
Morgenshtern
Скриптоніт
Макс Корж
ЛСП
Billie Eilish
Ariana Grande
Zivert
Dua Lipa
Halsey
BTS
Miyagi & Andy Panda
Король і Шут
$ UicideBoy $
Rammstein
SLAVA MARLOW – Снова я напиваюсь
Kizaru – Дежавю
The Weeknd – Blinding Lights
Morgenshtern і Елджей – Cadillac
HENSY – Поболело и прошло
Kizaru – BORN TO TRAP
Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI
Вoulevard Depo – OLD BLOOD
Kizaru – Karmageddon
ssshhhiiittt! – Танцы
Lil Peep – Star Shopping
girl in red – we fell in love in october
Скриптоніт – Положение
The Neighbourhood – Sweater Weather
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google назвав 10 найпопулярніших кліпів в Україні за 2020 рік. У списку переважають російські артисти.