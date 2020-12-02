Spotify опублікував список найпопулярніших виконавців і пісень серед українців

Цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, гуртів, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, у переліку багато зарубіжних знаменитостей.

Зокрема, у топі музикантів лідирують репери Kizaru і Morgenshtern, а найпопулярнішою співачкою визнали Billie Eilish. Про це стало відомо на сайті Spotify.

Kizaru

Morgenshtern

Скриптоніт

Макс Корж

ЛСП

Billie Eilish

Ariana Grande

Zivert

Dua Lipa

Halsey

BTS

Miyagi & Andy Panda

Король і Шут

$ UicideBoy $

Rammstein

SLAVA MARLOW – Снова я напиваюсь

Kizaru – Дежавю

The Weeknd – Blinding Lights

Morgenshtern і Елджей – Cadillac

HENSY – Поболело и прошло

Kizaru – BORN TO TRAP

Miyagi & Andy Panda – YAMAKASI

Вoulevard Depo – OLD BLOOD

Kizaru – Karmageddon

ssshhhiiittt! – Танцы

Lil Peep – Star Shopping

girl in red – we fell in love in october

Скриптоніт – Положение

The Neighbourhood – Sweater Weather

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google назвав 10 найпопулярніших кліпів в Україні за 2020 рік. У списку переважають російські артисти.