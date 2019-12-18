"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру

Українська журналістка Яніна Соколова знову порадувала шанувальників пікантним фото.

Так, знімком у спокусливому вбранні з глибоким декольте зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Яніна Соколова Інстаграм

Вбрання вигідно підкреслило форми Соколової. Зокрема, шанувальники звернули увагу на пишний бюст Яніни.

Яніна Соколова Інстаграм

Яніна Соколова Інстаграм

У коментарях під публікацією підписники засипали Соколову компліментами:

Примітно, що журналістка часто приміряє спокусливі наряди з глибокими вирізами, які підкреслюють її фігуру.

Яніна Соколова Інстаграм

Яніна Соколова Інстаграм

Яніна Соколова Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стиліст приносить такі наряди, з яких буквально вивалюється груди, тому доводиться ушивать зону декольте.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.