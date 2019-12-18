Головна Новини
18 грудня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру

2.5т
Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова знову порадувала шанувальників пікантним фото.

Так, знімком у спокусливому вбранні з глибоким декольте зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

Новини
"Осліпли?" Соколова блиснула пишним бюстом у відвертому вбранні

Вбрання вигідно підкреслило форми Соколової. Зокрема, шанувальники звернули увагу на пишний бюст Яніни.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

У коментарях під публікацією підписники засипали Соколову компліментами:

"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру
"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру
"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру
"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру
"Спокусниця": Соколова блиснула пишними грудьми на камеру

Примітно, що журналістка часто приміряє спокусливі наряди з глибокими вирізами, які підкреслюють її фігуру.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стиліст приносить такі наряди, з яких буквально вивалюється груди, тому доводиться ушивать зону декольте.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
14
Смішно
8
Цікаво
7
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
на последней фото уро-дка
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Языком она показывает как у москалей на трассе слизывает? Таких в России обычно называют ТП, но в стране секс туризма это норма
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кроме сисек иных достоинств нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги