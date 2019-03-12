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"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування

4.2тЧитати матеріал російською

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак відповіла лідеру гурту "Ленінград" Сергію Шнурову на зухвалий вірш навколо її розлучення з Максимом Віторганом і відносин з "коханцем" Костянтином Богомоловим.

Вона написала в своєму Instagram вірш, проілюструвавши його коротким відеорядом, на якому зображена в спортивній шапці, і крутить головою в різні боки.

Шнуров і Собчак

Шнуров і Собчак

колаж

Собчак викликала Шнурова на батл, щоб вони могли позмагатися в "серйозній розмові" про "чужу білизну". Більш того, вона пригадала музиканту, що він останнім часом "в кожній бочці робить вірш затичкою".

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"Приходь на розмову, це я серйозно. Ти, сподіваюся, не зас*иш, як колись Познер?" - написала Собчак.

Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування
"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування
"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування

Починаю ввічливо: дорогий Сергію, На мене образився? Начебто, не схоже. Ми ж з тобою ладнали сильно, навіть занадто, Нікому не гадили, і чужим білизною Навіть якщо (був грішок) сильно напивалися, Крім як для сексу не цікавилися. Але читаю інтернет, виявилося – опа! Я, по-твоєму, розумна, в сенсі, "хітрожопие", Я і блогер і ем сі (ти сказати вмієш), трагі-сука-драма-фарс в дусі "ти хуеешь". Думаю, всьому виною нова звичка – У кожній бочці новинний робити вірш затичкою. Ну а я-то тут при чому? Чим я винна? !! Загалом, Шнур, питання ребром: виходь на батл! Щоб мене при всіх в обличчя римами розмазати, Розповісти на всю країну, що я за зараза. Ти ж, Шнуров, мій кумир (як і мільйонів), Що тобі прямий ефір, ти ж не Мілонов! Бачать Сочі і Таймир, Пітер і Камчатка: Я кличу тебе в ефір, кинута рукавичка! Приходь на розмову, це я серйозно. Ти, сподіваюся, не зассишь, як колись Познер? Загалом, я реально чекаю. Ксюша. Хау ду ю ду! # осторожноСобчак

Допіс, Поширення Ксенія Собчак (@xenia_sobchak)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія СобчакСергій ШнуровМаксим ВіторганКостянтин Богомолов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шоу "ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ". :-)))
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