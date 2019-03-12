"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак відповіла лідеру гурту "Ленінград" Сергію Шнурову на зухвалий вірш навколо її розлучення з Максимом Віторганом і відносин з "коханцем" Костянтином Богомоловим.

Вона написала в своєму Instagram вірш, проілюструвавши його коротким відеорядом, на якому зображена в спортивній шапці, і крутить головою в різні боки.

Шнуров і Собчак колаж

Собчак викликала Шнурова на батл, щоб вони могли позмагатися в "серйозній розмові" про "чужу білизну". Більш того, вона пригадала музиканту, що він останнім часом "в кожній бочці робить вірш затичкою".

"Приходь на розмову, це я серйозно. Ти, сподіваюся, не зас*иш, як колись Познер?" - написала Собчак.

Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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