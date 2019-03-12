"Сподіваюся, не зас*иш": Собчак жорстко відповіла Шнурову на глузування

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак відповіла лідеру гурту "Ленінград" Сергію Шнурову на зухвалий вірш навколо її розлучення з Максимом Віторганом і відносин з "коханцем" Костянтином Богомоловим.
Вона написала в своєму Instagram вірш, проілюструвавши його коротким відеорядом, на якому зображена в спортивній шапці, і крутить головою в різні боки.
Шнуров і Собчак
колаж
Собчак викликала Шнурова на батл, щоб вони могли позмагатися в "серйозній розмові" про "чужу білизну". Більш того, вона пригадала музиканту, що він останнім часом "в кожній бочці робить вірш затичкою".
"Приходь на розмову, це я серйозно. Ти, сподіваюся, не зас*иш, як колись Познер?" - написала Собчак.
Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:
Починаю ввічливо: дорогий Сергію, На мене образився? Начебто, не схоже. Ми ж з тобою ладнали сильно, навіть занадто, Нікому не гадили, і чужим білизною Навіть якщо (був грішок) сильно напивалися, Крім як для сексу не цікавилися. Але читаю інтернет, виявилося – опа! Я, по-твоєму, розумна, в сенсі, "хітрожопие", Я і блогер і ем сі (ти сказати вмієш), трагі-сука-драма-фарс в дусі "ти хуеешь". Думаю, всьому виною нова звичка – У кожній бочці новинний робити вірш затичкою. Ну а я-то тут при чому? Чим я винна? !! Загалом, Шнур, питання ребром: виходь на батл! Щоб мене при всіх в обличчя римами розмазати, Розповісти на всю країну, що я за зараза. Ти ж, Шнуров, мій кумир (як і мільйонів), Що тобі прямий ефір, ти ж не Мілонов! Бачать Сочі і Таймир, Пітер і Камчатка: Я кличу тебе в ефір, кинута рукавичка! Приходь на розмову, це я серйозно. Ти, сподіваюся, не зассишь, як колись Познер? Загалом, я реально чекаю. Ксюша. Хау ду ю ду! # осторожноСобчак
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак офіційно одружилася з актором Максимом Віторганом в лютому 2013 року. У 2016-му у них народився син.
В кінці 2018 року в мережі з'явилися докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозру в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим в нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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