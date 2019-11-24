Головна Новини
24 листопада • оновлено в 20:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Спочивай з миром, Наполеон!" У мережі відреагували на смерть зірки "День народження Буржуя"

1.9т
Читати матеріал російською

Інтернет-користувачі відреагували на смерть легендарного українського актора театрута кіно Давида Бабаєва, якій пішов з життя в ніч з 23 на 24 листопада.

На своїх сторінках в Facebook друзі, колеги і шанувальники висловлюють жаль з приводу кончини зірки серіалу "День народження Буржуя".

Олександр Володарський пригадав історію про друга:

"Напевно, рік або більше тому Давид запросив мене на спектакль "Матроська тиша" по Галичу, який він поставив зі студентами Академії естрадного та циркового мистецтва. Хлопці молоді грали п'єсу, написану 60 років тому. І Дод все їм поясниві вони грали натхненно. Давид виховав величезну кількість молодіакторів. І вони будуть пам'ятати".

Новини
Помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів": відео останньої ролі

Редакція молодіжного журналу "Стіна" згадала зворушливі історії з життя актора.

В'ячеслав Василюк був небагатослівний, лише написав в соцмережі: "Помер Давид Бабаєв... Світла пам'ять...".

Семен Случевский розповів про близьку 20-річну дружбу з Бабаєвим.

Ігор Степурін опублікував пам'ятні фото з актором.

Людмила Сірікова написала: "Спочивай з миром, шедевральний Наполеон!".

Ксенія Полухіна згадала, яким був за життя її викладач.

Стелла Морозова згадала про кращі ролі Давида Бабаєва.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував подробиці смерті Давида Бабаєва. Акторові було 77 років, з них театральній сцені він присвятив близько 47-ми.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Київ
Теги
зірки актор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги