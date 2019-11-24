"Спочивай з миром, Наполеон!" У мережі відреагували на смерть зірки "День народження Буржуя"

Інтернет-користувачі відреагували на смерть легендарного українського актора театрута кіно Давида Бабаєва, якій пішов з життя в ніч з 23 на 24 листопада.

На своїх сторінках в Facebook друзі, колеги і шанувальники висловлюють жаль з приводу кончини зірки серіалу "День народження Буржуя".

Олександр Володарський пригадав історію про друга:

"Напевно, рік або більше тому Давид запросив мене на спектакль "Матроська тиша" по Галичу, який він поставив зі студентами Академії естрадного та циркового мистецтва. Хлопці молоді грали п'єсу, написану 60 років тому. І Дод все їм пояснив – і вони грали натхненно. Давид виховав величезну кількість молоді – акторів. І вони будуть пам'ятати".

Редакція молодіжного журналу "Стіна" згадала зворушливі історії з життя актора.

В'ячеслав Василюк був небагатослівний, лише написав в соцмережі: "Помер Давид Бабаєв... Світла пам'ять...".

Семен Случевский розповів про близьку 20-річну дружбу з Бабаєвим.

Ігор Степурін опублікував пам'ятні фото з актором.

Людмила Сірікова написала: "Спочивай з миром, шедевральний Наполеон!".

Ксенія Полухіна згадала, яким був за життя її викладач.

Стелла Морозова згадала про кращі ролі Давида Бабаєва.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував подробиці смерті Давида Бабаєва. Акторові було 77 років, з них театральній сцені він присвятив близько 47-ми.

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