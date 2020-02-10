Спливло свіже фото "прийомного сина" Алли Пугачової

Дружина рідного племінника співачки Алли Пугачової Влада - Гузель Пугачова, - як виявилося, завела акаунт в Інстаграмі і опублікувала там фото сина Влада Пугачова Євгена.

Фотографія 7-річного Євгена Пугачова, судячи з усього, зроблена під час його першого дня в школі – у вересні 2019 року.

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Раніше, коли рідний брат Алли Пугачової Євген помер, а у його сина Влада трапилися серйозні проблеми зі здоров'ям через наркотики, Алла Пугачова оформила опікунство над маленьким Женею.

Пізніше Женю Пугачова усиновили помічник Алли Пугачової з дружиною і дали йому своє прізвище. З тих пір він зник з інформаційного простору.

"Так, хлопчика дійсно усиновили. Але імена його нових батьків озвучувати не буду. Є таємниця усиновлення. Можу сказати тільки, що це люди з оточення Алли Борисівни. У вересні хлопчик йде в перший клас, тому таким чином ми вирішили захистити його від галасу в пресі, припинити потік публікацій і передач про нього, які провокує його батько", - заявила в липні 2019 року Комсомольській правді адвокат Алли Пугачової Марина Мурашова.

І ось у вересні 2019 року дружина Влада Пугачова Гузель опублікувала в Інстаграмі знімок Жені і до нього – вірші від Влада:

Пробач мені, мій син!

Пробач, що я з тобою коліна не дряпав,

Пробач, що поділився життям цим!

Пробач мене, що поруч не з тобою!

Пробач цих людей, що зустрічі нам не дозволяють.

Пробач, що в перший клас не проводив.

Пробач, що розвинений був не мною!

Пробач за біль, що я, не віддаючи, носив тільки з собою.

Пробач цих людей, що є з тобою поруч,

Пробач ти цих....

Нехай мир горить, земля трясеться,

Ти знай, що десь є і рай.

Я люблю тебе, син!

Будь сильніше цього суспільства!

Я завжди з тобою!

Твій батько.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Дякую, що ти є!

Влад. П.

Влад Пугачов і Гузель Валієва одружилися в червні 2019 року.

Влад Пугачов і Гузель Валієва Джерело фото: vk.com/id547276522

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