Спливло свіже фото "прийомного сина" Алли Пугачової

Дружина рідного племінника співачки Алли Пугачової Влада - Гузель Пугачова, - як виявилося, завела акаунт в Інстаграмі і опублікувала там фото сина Влада Пугачова Євгена.
Фотографія 7-річного Євгена Пугачова, судячи з усього, зроблена під час його першого дня в школі – у вересні 2019 року.
Раніше, коли рідний брат Алли Пугачової Євген помер, а у його сина Влада трапилися серйозні проблеми зі здоров'ям через наркотики, Алла Пугачова оформила опікунство над маленьким Женею.
Пізніше Женю Пугачова усиновили помічник Алли Пугачової з дружиною і дали йому своє прізвище. З тих пір він зник з інформаційного простору.
"Так, хлопчика дійсно усиновили. Але імена його нових батьків озвучувати не буду. Є таємниця усиновлення. Можу сказати тільки, що це люди з оточення Алли Борисівни. У вересні хлопчик йде в перший клас, тому таким чином ми вирішили захистити його від галасу в пресі, припинити потік публікацій і передач про нього, які провокує його батько", - заявила в липні 2019 року Комсомольській правді адвокат Алли Пугачової Марина Мурашова.
І ось у вересні 2019 року дружина Влада Пугачова Гузель опублікувала в Інстаграмі знімок Жені і до нього – вірші від Влада:
Прости мене мій син! Прости, що я з тобою коліна не дряпав, Прости, що поділився життям цієї! Прости мене, що поруч не з тобою! Прости цих людей, що зустрічі нам не дозволяють. Прости, що в перший клас не проводив. Прости, що розвинений був не мною! Прости за біль, що я не віддаючи носив тільки з собою. Прости цих людей, що є з тобою поруч, Прости ти цих .... Нехай мир горить, земля трясеться, Ти знай, що десь є і рай. Я люблю тебе син! Будь сильніше цього суспільства! Я завжди з тобою! Твій батько. З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Дякую що ти є! Влад. П.
Пробач мені, мій син!
Пробач, що я з тобою коліна не дряпав,
Пробач, що поділився життям цим!
Пробач мене, що поруч не з тобою!
Пробач цих людей, що зустрічі нам не дозволяють.
Пробач, що в перший клас не проводив.
Пробач, що розвинений був не мною!
Пробач за біль, що я, не віддаючи, носив тільки з собою.
Пробач цих людей, що є з тобою поруч,
Пробач ти цих....
Нехай мир горить, земля трясеться,
Ти знай, що десь є і рай.
Я люблю тебе, син!
Будь сильніше цього суспільства!
Я завжди з тобою!
Твій батько.
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Дякую, що ти є!
Влад. П.
Влад Пугачов і Гузель Валієва одружилися в червні 2019 року.
Влад Пугачов і Гузель Валієва
Джерело фото: vk.com/id547276522
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