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6 листопада • оновлено в 10:25
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"Я з України": спливло показове відео з MARUV на MTV

1.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео зі скандальною українською співачкою MARUV на премії MTV Europe Music Awards.

Так, артистка, яка отримала нагороду, як найкраща російська виконавиця і раніше спростувала свій зв'язок з РФ, на червоній доріжці зазначила, звідки вона родом (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

MARUV

MARUV

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"Все привіт! Мене звати MARUV і я з України", — відповіла співачка на прохання ведучого представити себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "найкраща російська виконавиця".

  • Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

  • Щоб заспокоїти розлючених користувачів директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має ніякого відношення до Росії.

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Особа
MARUV
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Тема то о чем?Странно было бы,если она сказала-Здрасьте,я ваша тетя из Бразилии.
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