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8 листопада • оновлено в 11:44
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"Хто такі українці?" Спливло архівне відео зі зрадником України Молочним

3.1т Читати матеріал російською

У мережі спливло архівне відео із зіркою Comedy Club Андрієм Молочним, в якому він розповів про те, хто такі українці.

Так, комік, який раніше заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти", у стендап-монолозі назвав свій народ веселим і гостинним. За словами Молочного, він весь час їсть галушки і сміється (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Молочний

Андрій Молочний

Фото: 24smi.org

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Крім того, Молочний додав, що українці – найдобріші і найкрасивіші. Вони люблять свою країну. І чим далі вони від України, тим сильніша у них любов.

Андрій Молочний

Андрій Молочний

Скріншот із відео

"Українці люблять свою країну. І зауважте, чим далі від неї, тим сильніше вони її люблять. Звідси висновок: найбільш велелюбні українці живуть у Нью-Йорку і Торонто. Вечорами вони збираються в барах, випивають, веселяться, танцюють, їдять галушки й сміються. Це у них називається сумувати", – сказав комік.

Андрій Молочний

Андрій Молочний

Скріншот із відео

Він зазначив, що коли українці починають жити у Європі, минає п'ять років і вони втрачають національні ознаки самобутності. Молочний також розповів, у чому виявляється їхнє оєвропеювання.

Дивіться повне відео Андрія Молочного про українців

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Особа
Андрій Молочний
Місце
Україна
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Коментарі
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Цікаво
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Сумно
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Махно Володимир
Махно Володимир
Молочный, он как конча на губах украинофобов.
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Хо Хол
Хо Хол
Учитывая то количество хихлов, которые только и мечтают свалить из неньки, а также то количество, которые регулярно сваливаю - в каком месте он не прав?)
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Молодец Молочный! Как всегда прикольно и остроумно зажигает))) И ничего оскорбительного там и близко нет.
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