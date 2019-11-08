"Хто такі українці?" Спливло архівне відео зі зрадником України Молочним

У мережі спливло архівне відео із зіркою Comedy Club Андрієм Молочним, в якому він розповів про те, хто такі українці.

Так, комік, який раніше заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти", у стендап-монолозі назвав свій народ веселим і гостинним. За словами Молочного, він весь час їсть галушки і сміється (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Андрій Молочний Фото: 24smi.org

Крім того, Молочний додав, що українці – найдобріші і найкрасивіші. Вони люблять свою країну. І чим далі вони від України, тим сильніша у них любов.

Андрій Молочний Скріншот із відео

"Українці люблять свою країну. І зауважте, чим далі від неї, тим сильніше вони її люблять. Звідси висновок: найбільш велелюбні українці живуть у Нью-Йорку і Торонто. Вечорами вони збираються в барах, випивають, веселяться, танцюють, їдять галушки й сміються. Це у них називається – сумувати", – сказав комік.

Андрій Молочний Скріншот із відео

Він зазначив, що коли українці починають жити у Європі, минає п'ять років і вони втрачають національні ознаки самобутності. Молочний також розповів, у чому виявляється їхнє оєвропеювання.

Дивіться повне відео Андрія Молочного про українців

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

Мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення у Facebook.

Сергій Притула відреагував на висловлювання свого колишнього колеги Молочного. Він написав, що йому боляче через цю ситуацію.

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