"Відключили від апарату штучного дихання": спливли моторошні деталі смерті соліста "Иванушек"

Племінниця померлого у 2017 році екссоліста групи "Иванушки International" Олега Яковлєва Тетяна заявила, що артиста завчасно відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Так, про це дівчина розповіла в ефірі програми "Прямой эфир". За словами Тетяни, таке рішення прийняла дівчина Яковлєва Олександра Куцевол. І якби не вона, то співак міг би вижити (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олег Яковлєв Фото: 24smi.org

"Після того, як Олег впав у кому, пройшло два дні. Лікарі звернулися до Саші і сказали: "Що будемо робити? Відключати від апарату штучного дихання або далі чекати?" У той момент, якби я знала, що стане таке питання, я б в житті не відключила, а Саша відключила", — заявила Тетяна.

Племінницю зірки також обурило, що в лікарні дівчина назвала себе дружиною Яковлєва. На думку Тетяни, Олег і Олександра не були офіційно розписані. Жінка не вірить, що пара зареєструвала шлюб в Сербії. Родичка Яковлєва підозрює, що Куцевол не стала боротися за життя артиста, оскільки її цікавило лише його спадок.

Олег Яколев і його дівчина Олександра Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Яковлєв помер 29 червня на 48-му році життя в лікарні, куди був госпіталізований з двобічною пневмонією. Він виступав у складі "Иванушек International" з 1998 року. У 2013-му співак пішов з колективу заради сольної кар'єри. Випустив сингли Позвонишь мне после трех шампанского" і "Танцуй закрытыми глазами", а також кліпи на них.

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