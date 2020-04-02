Ворожка та учасниця "Битви екстрасенсів" на росТБ Дарина Миронова заявила: багато років тому вона передбачила співачці Юлії Началовій, що 16 березня 2019 року стане для неї фатальним числом. Саме в цей день зірка померла.

Про це вона розповіла виданню Starhit. За словами жінки, Юлія вже тоді інтуїтивно відчувала, що над нею висить якийсь рок.

Юлія Началова Фото: instagram/danaborisova_official

"Ми спілкувалися години три-чотири, до самої ночі. Карти розкладали, пили чай. Юлю цікавила не особисте життя, виключно кар'єра. Їй було страшно. Таке відчуття, що вона інтуїтивно відчувала, що над нею висить якийсь рок. Але не хотіла про це чути. Тоді я не сказала їй про дату смерті, просто сформулювала її як "фатальну", – розповіла Миронова.

Вона також повідомила Началовій, що у неї є всі шанси досягти успіхів в кар'єрі. Потрібно тільки якось пережити небезпечну дату.

Юлія Началова Фото: instagram/julianachalova

"Юля була занадто м'якою, доброю для шоубізнесу. Я передбачала їй тільки хороше, всю правду вона просила не говорити. Але бувають речі, яких не можна уникнути. Це доля. Але завжди є нюанси: можна було спробувати щось змінити. На жаль, не вийшло", – підсумувала Миронова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мама російської співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня 2019 року, Таїсія опублікувала останню пісню зірки під назвою "Останься".

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