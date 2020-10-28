Сплив несподіваний факт про народження молодшої дочки Заворотнюк
Російська актриса Анастасія Макєєва заявила, що її колега та подруга Анастасія Заворотнюк користувалася послугами сурогатного материнства, а не самостійно народжувала свою молодшу дочку.
За її словами, зірці це все одно не допомогло. Про це вона повідомила в інтерв'ю на YouTube-каналі Емпатія Манучи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, Макєєва розповіла про свої численні спроби завагітніти, але у неї не виходило. Крім того, артистка відзначила, що замислювалася про сурогатне материнство.
"Наскільки я пам'ятаю, у Насті Заворотнюк було сурогатне материнство, але це не сильно їй допомогло. Хтось помре від раку, але народить дитину, хтось не народить взагалі", – сказала Макєєва.
Нагадаємо, що у Анастасії Заворотнюк в жовтні 2018 року народилася дочка Міла. На той момент актрисі було 48 років, але при цьому її ні разу не бачили вагітною.
Через рік, у вересні 2019 року стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку. Саме після цього в ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що актриса зробила процедуру ЕКО, після чого захворіла на рак. Але, як виявилося, Заворотнюк і зовсім не була вагітною, а скористалася сурогатною мамою.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.