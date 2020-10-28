Сплив несподіваний факт про народження молодшої дочки Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Макєєва заявила, що її колега та подруга Анастасія Заворотнюк користувалася послугами сурогатного материнства, а не самостійно народжувала свою молодшу дочку.

За її словами, зірці це все одно не допомогло. Про це вона повідомила в інтерв'ю на YouTube-каналі Емпатія Манучи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Макєєва розповіла про свої численні спроби завагітніти, але у неї не виходило. Крім того, артистка відзначила, що замислювалася про сурогатне материнство.

"Наскільки я пам'ятаю, у Насті Заворотнюк було сурогатне материнство, але це не сильно їй допомогло. Хтось помре від раку, але народить дитину, хтось не народить взагалі", – сказала Макєєва.

Нагадаємо, що у Анастасії Заворотнюк в жовтні 2018 року народилася дочка Міла. На той момент актрисі було 48 років, але при цьому її ні разу не бачили вагітною.

Макєєва розкрила несподівану правду про народження молодшої дочки Заворотнюк vse-pro.com

Через рік, у вересні 2019 року стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку. Саме після цього в ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що актриса зробила процедуру ЕКО, після чого захворіла на рак. Але, як виявилося, Заворотнюк і зовсім не була вагітною, а скористалася сурогатною мамою.

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