Сплив несподіваний факт про народження молодшої дочки Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Макєєва заявила, що її колега та подруга Анастасія Заворотнюк користувалася послугами сурогатного материнства, а не самостійно народжувала свою молодшу дочку.

За її словами, зірці це все одно не допомогло. Про це вона повідомила в інтерв'ю на YouTube-каналі Емпатія Манучи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Макєєва розповіла про свої численні спроби завагітніти, але у неї не виходило. Крім того, артистка відзначила, що замислювалася про сурогатне материнство.

"Наскільки я пам'ятаю, у Насті Заворотнюк було сурогатне материнство, але це не сильно їй допомогло. Хтось помре від раку, але народить дитину, хтось не народить взагалі", – сказала Макєєва.

Нагадаємо, що у Анастасії Заворотнюк в жовтні 2018 року народилася дочка Міла. На той момент актрисі було 48 років, але при цьому її ні разу не бачили вагітною.

Через рік, у вересні 2019 року стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку. Саме після цього в ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що актриса зробила процедуру ЕКО, після чого захворіла на рак. Але, як виявилося, Заворотнюк і зовсім не була вагітною, а скористалася сурогатною мамою.

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