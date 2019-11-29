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30 листопада • оновлено в 10:58
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"Сплачуєте вбивства російських дітей": Чичеріна закликала артистів з РФ не виступати в Києві

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Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, відома підтримкою терористів на Донбасі, закликала артистів з РФ не гастролювати в Україні.

Вона заявила, що своїми концертами вони підтримують і спонсорують "вбивства мирного населення". Таку заяву вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сплачуєте вбивства російських дітей": Чичеріна закликала артистів з РФ не виступати в Києві
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"Нагадаю всім співвітчизникам, хто гастролює в Києві - ваші концерти це фінансова участь і моральна підтримка вбивств мирного населення Донбасу ВСУ і нацбатами, навіть якщо ви не знаєте цього і ви за все хороше, за мир і дружбу і любите діточок, особливо своїх - розспівуючи пісеньки в новій західній колонії, колишньої УРСР, ви оплачуєте зарплату і вбивцям російських дітей", - написала Чичеріна.

"Сплачуєте вбивства російських дітей": Чичеріна закликала артистів з РФ не виступати в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Чичеріна опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

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Автор
Марія Дідик
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что их к нам ещё пускают????нафига тут артисты из аулчерножопорашастании?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Ну, если под "детьми Донбасса" она подразумевает российских петухов, внезапно материализовавшихся вместе с оружием, якобы, из шахт, тогда могу согласиться, что мы их угандонивали, угандониваем и будем угандонивать впредь, энтих "детей" российских шлюх :)))
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