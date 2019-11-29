"Сплачуєте вбивства російських дітей": Чичеріна закликала артистів з РФ не виступати в Києві

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, відома підтримкою терористів на Донбасі, закликала артистів з РФ не гастролювати в Україні.

Вона заявила, що своїми концертами вони підтримують і спонсорують "вбивства мирного населення". Таку заяву вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Нагадаю всім співвітчизникам, хто гастролює в Києві - ваші концерти це фінансова участь і моральна підтримка вбивств мирного населення Донбасу ВСУ і нацбатами, навіть якщо ви не знаєте цього і ви за все хороше, за мир і дружбу і любите діточок, особливо своїх - розспівуючи пісеньки в новій західній колонії, колишньої УРСР, ви оплачуєте зарплату і вбивцям російських дітей", - написала Чичеріна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Чичеріна опублікувала знімок, похвалившись короткою стрижкою. Користувачі знайшли в її зовнішньому вигляді схожість з актором Іваном Охлобистіним, який також підтримує агресію РФ в Україні.

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