"Спиз**и все!" Російська телеведуча вскочила у халепу в Лондоні

Відома російська телеведуча і актриса Лєра Кудрявцева розповіла про інцидент, який трапився з нею під час відпустки в Лондоні (Великобританія).

Так, Лєра опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео, в якому поскаржилася, що у неї вкрали гаманець із грошима та банківськими картами. Злочин було скоєно біля Букінгемського палацу. Зазначимо: ведуча виявилася настільки засмученою, що не обмежувала себе у висловах — вживала нецензурну лексику (відео дивіться нижче).

"Хотіла сказати, що тут чудово, але судячи з цього місця — Букінгемський палац, сказати вже не можу. бо сьогодні вранці, у мене тут спиз***и із сумки гаманець, де у мене лежали всі карти і вся готівка. Тому тепер, вкотре, цей прекрасний бл*** палац і площа викликатимуть у мене негативні спогади. Всяке буває, звісно, але неприємно. Півдня у поліції", — поділилася Кудрявцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Олена Корікова, зірка серіалу "Бідна Настя", повідомила про крадіжку. Знаменитість нібито обікрали поруч із великим торговельним центром.

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