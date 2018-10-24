''Співав на замовлення'': знаменитий український співак розповів про відносини з Януковичем

Український співак Іво Бобул розповів про те, як співав для колишнього президента України, який втік до РФ, Віктора Януковича. Через виступи для нього у Бобула зменшилася кількість виступів у США.

Зараз йому відмовляють у концертах, аргументуючи це тим, що він співав Януковичу. Про це Бобул розповів у інтерв'ю виданню "Zaxid.net".

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"Буває, дзвонять і кажуть: ми б хотіли, щоб ви нам заспівали, але ви ж співали Януковичу. А я думаю: він же був президентом! Як я мав сказати: "Януковичу, я вам співати не хочу"?! Покажіть мені хоч одного співака, який відмовився співати президенту? От що мені робити? Сказати "Хлопці, ідіть нафіг, тому що мені ще у Штати їхати, а вони мені будуть цим тикати", — Бобул.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна Лорак похвалилася престижною російською нагородою.