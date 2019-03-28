Співав кантрі і працював гідом: зірка "Матриці" захопив мережу добрим вчинком

Популярний голлівудський актор, зірка фільму "Матриця" і "Джон Вік" Кіану Рівз захопив мережу зворушливим вчинком. Літак, на якому він летів, здійснив вимушену посадку.

Актор допоміг іншим пасажирам дістатися до будинку, пише Vulture.

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Відомо, що літак здійснював рейс Сан-Франциско — Бербанк. Але лайнер був змушений зробити аварійну посадку через механічні несправності. Літак благополучно приземлився в Бейкерсфілді, ніхто з пасажирів не постраждав.

Актор взяв на себе організацію доставлення пасажирів до місця призначення. Під час поїздки Кіану ставив музику і розповідав своїм супутникам історії про населені пункти, які вони проїжджали.

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