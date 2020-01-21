Співала з Брежнєвою та Джанабаєвою: куди зникла "чорненька" з "ВІА Гра" і як виглядає зараз

Українська співачка, колишня солістка гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська 22 січня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 33 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як зараз виглядає артистка і чим займається.
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська (уроджена Корягіна) народилася 22 січня 1986 року в Миколаєві.
У дитинстві вона займалася вокалом, а у віці 15 років Ольга виграла конкурс краси "Міс Причорномор'я-2001". У 2004 році стала "Міс Коблево".
З 16 років працювала в модельному агентстві в Миколаєві. Також Ольга Романовська брала участь в показах і фотосесіях в якості моделі.
Ольга Романовська
24smi.org
Після закінчення школи вступила до Миколаївської філії Київського національного державного університету культури і мистецтва на факультет декоративно-прикладного мистецтва, спеціальність – обробка тканини.
У 2006 році Ольга Романовська пройшла кастинг в українську групу "ВІА Гра" на місце Надії Грановської, яка на той момент вирішила піти з проекту. Але в результаті на вакантне місце була взята Христина Коц-Готліб – "Міс Донецьк 2003". Через три місяці продюсери групи прийшли до висновку, що Христина не вписалася в колектив, і вирішили все ж дати шанс Ользі Романовській.
10 квітня 2006 року її представили в якості нової учасниці групи. На той момент Ольга вчилася на третьому курсі університету. Разом з нею до складу "ВІА Гра" входили Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва.
Ольга Романовська в складі "ВІА Гра"
Cosmopolitan
Ольга Романовська в складі "ВІА Гра"
KP.UA
Ольга Романовська в складі "ВІА Гра"
KP.UA
За час своєї участі в групі Романовська знялася в кліпах "Л. М. Л." і "Квітка і Ніж", взяла участь у записі англомовного альбому "LML".
У березні 2007 року Ольга оголосила про свою вагітність і відхід з групи. Її останній виступ у складі групи відбувся 16 квітня 2007 року.
Так, наприкінці квітня 2007 року Ольга вийшла заміж за українського бізнесмена Андрія Романовського. 1 вересня того ж року у подружжя народився син Максим. Також у Романовської є син Олег і донька Софія.
Ольга Романовська з сім'єю
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська з дітьми
instagram.com/romanovskaolga
Після відходу з групи "ВІА Гра" артистка займається сольною кар'єрою. У 2014 році вийшли кліпи на її пісні "Музика" і "Таємна любов", в 2015-му – "Красиві слова" і "Тримай мене міцніше".
Крім того, в 2010 році Ольга Романовська стала дизайнером своєї лінії одягу "Romanovska".
З 13 квітня по 19 жовтня 2016 року Ольга була ведучою телепроекту "Ревізорро" на російському каналі "Пятница!", а в листопаді того ж року стала однією з учасниць тріо Queens. Разом з нею учасницями групи стали ще дві екс-солістки "ВІА Гра": Тетяна Котова і Санта Дімопулос.
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Ольга Романовська зараз
instagram.com/romanovskaolga
Однак 2017 року стало відомо, що всі три дівчини залишили групу, в тріо їх замінили інші учасниці – на чолі з екс-солісткою "ВІА Гри" Христиною Коц-Готліб.
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