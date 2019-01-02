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''Співала на трієчку'': Седокова показала груди на новорічному корпоративі в Москві

11.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова в новорічну ніч порадувала шанувальників виступом у клубі "Облака" в Москві.

Як повідомляється на сторінці "Кипяток" у Telegram, співала артистка на трієчку, але глибоке декольте врятувало ситуацію (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

''Співала на трієчку'': Седокова показала груди на новорічному корпоративі в Москві

Анна Седокова

Фото: instagram / annasedokova

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Також наголошується, що звичайний гонорар Анни становить приблизно 800 тисяч рублів. Але за виступ на Новий рік співачка запросила майже два мільйони рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Седокова похвалилася купівлею квартири у Москві. Про це вона написала в своєму Instagram, опублікувавши відповідний знімок, де можна розглянути район російської столиці.

Особа
Анна Сєдокова
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Пирисматрел все видео патри раза.где грудь!!! Чо за прикол???
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