Головна Новини
15 березня • оновлено в 23:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"

3.3т
Читати матеріал російською

Під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни" учасник з Китаю Сюй Юн Чуань викликав ажіотаж у мережі своїм виконанням пісні українською мовою.

Так, на вокальних боях хлопець виконав композицію Насті Каменських "Тримай" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюй Юн Чуань

Сюй Юн Чуань

кадр з відео

Примітно, що ще під час кастингу Сюй Юн Чуань підкорив глядачів виконанням пісні Святослава Вакарчука. Цього разу виступ учасника також не залишив байдужим шанувальників шоу.

Сюй Юн Чуань

Сюй Юн Чуань

кадр з відео

Так, у мережі користувачі відзначають щирий та проникливий спів Сюй Юн Чуань.

"Він такий щирий", "Сюй красавчик! Чому б йому не дійти до фіналу?", "Такий переконливий", – захоплювалися в мережі глядачі.

"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"
"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська Біллі Айліш і найсексуальніший голос шоу довели до сліз суддів "Голос країни".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги