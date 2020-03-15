"Мурашки": співак з Китаю приголомшив виконанням української пісні на "Голосі країни"

Під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни" учасник з Китаю Сюй Юн Чуань викликав ажіотаж у мережі своїм виконанням пісні українською мовою.

Так, на вокальних боях хлопець виконав композицію Насті Каменських "Тримай" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюй Юн Чуань кадр з відео

Примітно, що ще під час кастингу Сюй Юн Чуань підкорив глядачів виконанням пісні Святослава Вакарчука. Цього разу виступ учасника також не залишив байдужим шанувальників шоу.

Сюй Юн Чуань кадр з відео

Так, у мережі користувачі відзначають щирий та проникливий спів Сюй Юн Чуань.

"Він такий щирий", "Сюй красавчик! Чому б йому не дійти до фіналу?", "Такий переконливий", – захоплювалися в мережі глядачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська Біллі Айліш і найсексуальніший голос шоу довели до сліз суддів "Голос країни".

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