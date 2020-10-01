Співак Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на виборах у Грузії

Ольга Веркалець Люди 20:49, 1.10.2020 Оновлено: 21:10, 1.10.2020

Артист Вахтанг Кікабідзе очолив список партії "Єдиний національний рух", засновником якої є експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Центральна виборча комісія 1 жовтня завершила реєстрацію суб'єктів парламентських виборів, які відбудуться 31 жовтня. Одна з лідерів ЄНР Тіна Бокучава повідомила, що першим номером у партійному списку названо 82-річного Кікабідзе, пише Інтерфакс.

"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму та непідкупності", – наголосила Бокучава.

Засновником ЄНД є Саакашвілі.
Еспресо

Зазначимо, що раніше співак не проявляв політичної партійної активності. У 2008 році Кікабідзе відмовився виступати в Росії. Нещодавно співак заявив, що час президентства Володимира Путіна в Росії вже минув. Він звинуватив політика в тому, що той "грає в завойовника", чого робити не можна.

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