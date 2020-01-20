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20 січня • оновлено в 09:41
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"Співаємо українською": після концертів у Криму Сєров попросився в Україну

1.5т
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Російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав у Криму, має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати до України.

Про це розповів менеджер артиста Олександр Орлов у коментарі Крим.Реаліі.

"Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Тому що Олександр Миколайович народився в Україні і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така можливість, але чомусь його розцінюють як окупанта. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, у нашому колективі працюють люди з України", – заявив Орлов.

Олександр Сєров

Олександр Сєров

КП

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Також менеджер пояснив, чому Сєров виступав у Криму:

"Справа в тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії в Севастополі. Надійшло запрошення від його товаришів по службі, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці всі. У одного з друзів був ювілей і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому і концерт був там. У нас не було туру по Криму, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі був проведений, щоб окупити дорогу колективу, витрати на цю поїздку".

Олександр Сєров

Олександр Сєров

ukraina.ru

Також, за словами Орлова, вони визнають порушення:

"Ми, чесне слово, не знали, що потрібно перетинати кордон через Україну. І ми дійсно винні в тому, що не так перетнули. Ми готові визнати це. Ми визнаємо позицію України, шкодуємо, що все так вийшло".

Олександр Сєров

Олександр Сєров

uznayvse.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Ігор Кондратюк назвав "хворими на голову продажними тварюками" організаторів концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткина в Києві.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Соплежуи )))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он ещё оправдывается, перед скотами, почему он приехал в Крым и что неправильно в него заехал)))
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фил филька
фил филька
бесполезно. упоротые уважительного языка не понимают и человеческих отношений не приемлют)
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