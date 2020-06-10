Співачці МакSим – 37: фото зірки до аварії і після

Популярна російська співачка МакSим 10 червня святкує 37-річчя. Вона встигла прославитися в 2000-х, однак зараз вирішила пригальмувати з сольною кар'єрою.

Про те, як змінювалася зовнішність артистки на початку і на вершині слави, а також які зміни спричинили проблеми зі здоров'ям і автомобільна аварія, розповідає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Підкорення світу шоу-бізнесу співачці далося нелегко. Їй доводилося жити навіть на вокзалі з безхатьками. Однак зараз про це вона практично не згадує, адже в житті з'явилися інші проблеми, які значно більше турбують артистку.

За останні роки зовнішність МакSим суттєво змінилася. Фанати досі гадають, що могло стати причиною цього: проблеми з судинами, анорексія, гормональна терапія або все-таки автомобільна аварія.

Обкладинка альбому "Трудный возраст" Instagram МакSим

Вперше шанувальники забили тривогу, коли зірка сильно схудла після других пологів: на думку фанатів, зірка втратила занадто багато ваги, деякі навіть вирішили, що у неї анорексія. МакSим запевняла, що їй комфортно у вазі в 45 кілограмів при зрості 160 см, і вона абсолютно здорова.

МакSим перед тренуванням Instagram Марини Абросимової

Однак влітку 2018 року у шанувальників її творчості з'явився реальний привід для тривоги: Марина скасувала декілька виступів в Росії, повідомивши про намір піти у безстрокову відпустку через погіршення стану здоров'я. Пізніше стало відомо, що проблеми почалися давно.

Оточення зірки розповідало, що одного разу вона почувалася зле прямо перед виступом: її супроводжувало сильне запаморочення, біль, шум у вухах. Тоді вона вирішила пройти обстеження, після чого лікарі діагностували серйозні проблеми з судинами, викликані, ймовірно, перевтомою і недосипом.

Співачка МакSим Instagram Марини Абросимової

Навесні 2019 року мережу "підігріли" нові чутки про недуги зірки: після одного з концертів багато хто вирішив, що Марина зловживає алкоголем. На думку глядачів, співачка виглядала опухлою і насилу пересувалася сценою. Представники артистки спростували інформацію.

Співачка МакSим Instagram Марини Абросимової

У квітні того ж року зірку не на жарт "підкосила" автомобільна аварія. Дорогою до аеропорту у автомобіля, в якому перебувала артистка, лопнуло колесо, і машину сильно занесло. Співачка отримала серйозну травму голови, все її тіло було вкрите гематомами.

Співачка після аварії Instagram Все про Зірок

Життя Абросимової врятував лише пасок безпеки. Уже через місяць вона знову вийшла на сцену, але в листопаді з'явилися чутки про її хвороби.

Низку обговорень викликав ролик співачки з виступу на "Золотому грамофоні", де у неї було незвично набрякле обличчя.

МакSим Instagram Марини Абросимової

Думки розділилися: одні шанувальники зазначили, що артистка стала жертвою невдалої пластики, інші вважають, що проблема у наслідках гормональної терапії.

Зараз співачку рідко можна побачити на сцені, але фанати вірять, що вона все ще порадує їх новими синглами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка МакSим після жахливої ДТП втратила пам'ять.