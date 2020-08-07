Співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну: артистка прилетіла в країну з Мінська

Російській співачці Глюкозі (Наталія Чистякова-Іонова) заборонили в'їзд в Україну на три роки через відвідування анексованого Криму.

Вона прибула на територію України рейсом із Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований Росією Кримський півострів. Це вже не перша заборона для артистки на відвідування країни, повідомили на сайті Держприкордонслужби України (дивіться також відео в кінці новини).

"Росіянка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська", – йдеться в повідомленні.

Глюкоза під час розмови з українськими прикордонниками Скриншот відео

Як стверджують у прикордонній службі, Глюкоза не раз їздила в Крим на концерти і вечірки. Повідомляється, що під час спілкування з прикордонниками "співачка постійно плуталася у своїх відповідях", зокрема на початку зазначила, що в Криму востаннє була тільки в 2013 році.

На територію України громадянка РФ планувала потрапити "з особистою метою". Глюкоза вилетіла зворотним рейсом до Білорусі.

Співачка публічно не коментує причину свого приїзду, але 7 серпня на своїй сторінці в Instagram виклала фото з колишньою депутаткою Верховної Ради від "Партії регіонів" Іриною Бережною, яка 5 серпня 2017 року загинула в автокатастрофі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна прикордонна служба не пустила в Україну російського актора Антона Пампушного, який незаконно відвідував анексований Крим. Йому заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки.