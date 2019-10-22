Співачку з РФ по-звірячому побили в салоні краси: фото

У Москві співробітниця клініки косметології по-звірячому побила відвідувачку. Співачка і блогер Валентина заявила, що конфлікт почався після того, як вона попросила лікаря розповісти про препарат, який та зібралася використовувати.

У відповідь лікар почала грубіянити, після чого кілька разів вдарила дівчину по голові. Про це Валентина розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Валентина включила на смартфоні камеру, щоб фіксувати все, що відбувається, однак косметолог швидко вирвала гаджет у неї з рук, а потім почала наносити удари по обличчю.

"Лікар Соколан Олеся Володимирівна винесла препарат без офіційної коробки в пластиковому холдері. Я задала питання про відсутність фірмової коробки і розпізнавальних знаків бренду. На що отримала відповідь "Або ви довіряєте лікарю, або ні". Я відповіла, що я бачу вас перший раз і я б хотіла переконатися в оригінальності і якості препарату, оскільки мені небайдуже моє здоров'я. На що я почула грубе: "Встала і пішла геть звідси!", - написала дівчина.

Валентина instagram.com/valencia_s111298

Вона додала, що хотіла зняти "хамство" лікаря на відео, але та висмикнула у неї телефон.

"Соколан підійшла і різко вирвала телефон у мене з рук, я лежала на кушетці в цей момент. Я підвелася і потягнулася за телефоном, мені не вдалося його забрати, бо лікар почала завдавати сильні і різкі удари мені по голові і по обличчю. У мене почалося запаморочення", - додала потерпіла.

За словами Валентини, зараз на лікаря і салон заведено кримінальну справу, а у неї самої - шрами на обличчі.

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