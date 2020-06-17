Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання. Фото

Українська співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під псевдонімом Tayanna, здивувала користувачів мережі своїм відвертим вбранням.

Зірка опублікувала серію знімків у себе в Instagram, на яких позує в трусах тілесного кольору і декорованому напівпрозорому топі.

"Кожного разу, коли виходять нові пісні, ми намагаємось створити атмосферу на сцені, змінюючи образ і стиль. Просто кажучи, віддаємось вібраціям і емоціям", – підписала фотографії Тетяна.

Instagram Тетяни Решетняк Тетяна Решетняк

Фоловери зірки сприйняли новий образ Tayanna по-різному. Хтось назвав його сексуальним, а комусь він видався вульгарним і недоречним.

"Таак сексуально", – написала Тетяні в коментарях її колега по цеху, співачка Наталія Валевська, за що отримала звинувачення у грубих лестощах від однієї з підписниць.

Дизайнером вбрання виступив український модельєр Іван Фролов.

Instagram Тетяни Решетняк Тетяна Решетняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Tayanna засвітила груди і викликала захоплення в мережі.