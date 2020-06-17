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Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання. Фото

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Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання. Фото

Тетяна Решетняк

Українська співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під псевдонімом Tayanna, здивувала користувачів мережі своїм відвертим вбранням.

Зірка опублікувала серію знімків у себе в Instagram, на яких позує в трусах тілесного кольору і декорованому напівпрозорому топі.

"Кожного разу, коли виходять нові пісні, ми намагаємось створити атмосферу на сцені, змінюючи образ і стиль. Просто кажучи, віддаємось вібраціям і емоціям", – підписала фотографії Тетяна.

Instagram Тетяни Решетняк

Instagram Тетяни Решетняк

Фоловери зірки сприйняли новий образ Tayanna по-різному. Хтось назвав його сексуальним, а комусь він видався вульгарним і недоречним.

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

"Таак сексуально", – написала Тетяні в коментарях її колега по цеху, співачка Наталія Валевська, за що отримала звинувачення у грубих лестощах від однієї з підписниць.

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Співачку Tayanna розкритикували за еротичне вбрання

Дизайнером вбрання виступив український модельєр Іван Фролов.

Instagram Тетяни Решетняк

Instagram Тетяни Решетняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Tayanna засвітила груди і викликала захоплення в мережі.

Тетяна Решетняк (Tayanna)TAYANNA
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