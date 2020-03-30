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30 березня • оновлено в 11:34
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Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото

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Популярна російська співачка Нюша нарвалася на критику в мережі через відверте фото, на якому засвітила голі сідниці.

Так, відповідний знімок знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Нюша

Нюша

Instagram @nyusha_nyusha

На фото артистка позує в сексуальному чорному боді й босоніжках на підборах. Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки, зокрема, акцентувавши увагу на оголених сідницях.

Втім, багатьох шанувальників обурила фотографія Нюші. У мережі користувачі засипали співачку негативними коментарями:

"Безсоромна!", "Про скромність треба подумати. Всьому є міра", "Зовсім з глузду з'їхала", "Від вас не очікувала", "Навіть лайк не хочеться ставити", "Куди дивиться чоловік", "Що за неповага до чоловіка? "

"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото
"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська модель Емілі Ратаковскі розбурхала мережу новим відвертим знімком, на якому позувала повністю голою.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Нюша
Місце
Росія
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну сверкнула, и что? У нее работа така и тело - инструмент. Потому возможности и эстетический вид - рекламируется
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Пигин Макс
Пигин Макс
Типичный образец украинской пропаганды.
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