"Безсоромна!" Співачку Нюшу розгромили через голі сідниці на фото

Популярна російська співачка Нюша нарвалася на критику в мережі через відверте фото, на якому засвітила голі сідниці.

Так, відповідний знімок знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Нюша Instagram @nyusha_nyusha

На фото артистка позує в сексуальному чорному боді й босоніжках на підборах. Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки, зокрема, акцентувавши увагу на оголених сідницях.

Втім, багатьох шанувальників обурила фотографія Нюші. У мережі користувачі засипали співачку негативними коментарями:

"Безсоромна!", "Про скромність треба подумати. Всьому є міра", "Зовсім з глузду з'їхала", "Від вас не очікувала", "Навіть лайк не хочеться ставити", "Куди дивиться чоловік", "Що за неповага до чоловіка? "

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська модель Емілі Ратаковскі розбурхала мережу новим відвертим знімком, на якому позувала повністю голою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!