Співачку Глюкозу визнали банкрутом: що сталося

Компанію "Глюкоза продакшн", яку ще у 2007 році відкрили продюсер Максим Фадєєв і співачка Наталя Чистякова-Іонова, визнали банкрутом.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело. За словами інсайдерів, кіностудія займалася виробництвом мультфільму "Савва. Серце воїна", який коштував мільярд рублів, але медіа-продукт виявився провальним. Після скромних успіхів мультфільму компанія змінила назву на "Студия-А" і продовжувала знімати кліпи Глюкозі. Однак зміна імені не врятувала її від фінансового падіння.

Максим Фадєєв і Наталя Чистякова-Іонова Фото: ruposters.ru

Зазначається, що зараз заява про банкрутство студії лежить в арбітражному суді, а експартнер співачки Максим Фадєєв нібито подав позов про стягнення 26 млн рублів з неї та її чоловіка Олександра Чистякова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Максим Фадєєв заявив, що прийняв рішення забрати сценічне ім'я "Глюкоза" у співачки Наталії Чистякової-Іонової.

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