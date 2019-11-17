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17 листопада • оновлено в 15:23
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Співачка з РФ, яка виступала в Криму зібралася до Києва

2.6т
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Російська співачка, зірка 90-х Тетяна Овсієнко, яка виступала в окупованому Криму, вирішила через суд домагатися дозволу на в'їзд до Києва.

За словами Овсієнко, їй вдалося перемогти в суді і довести, що "во працювала в Криму, бо є артисткою", пише видання "Факти".

Співачка з РФ, яка виступала в Криму зібралася до Києва
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"Ніби як я виграла суд. Зараз матуся приїхала, зараз разом поїдемо", - похвалилася вона в ефірі одного з російських телеканалів.
Співачка з РФ, яка виступала в Криму зібралася до Києва

Вікіпедія

Овсієнко поскаржилася, що її не пускали поховати батька в Київ.

"Його немає вже рік. Важко мені це давалося. Інфаркт, але мене, звичайно, не пустили. Коли зупинилося у тата сердечко, я була вже майже в Києві. Вони чекали годин п'ять або шість, вимагали довідку про смерть, але це було неможливо . Ми вмовили доктора, який зафіксував час і дату зупинки серця. Він надіслав довідку на кордон і мене пустили. Така ж історія була на 40 днів", - розповіла Овсієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року низка російських зірок, серед яких відзначилася Тетяна Овсієнко, похвалилися проведенням в окупованому Росією Криму так званої Дискотеки 90-х.

Як стало відомо пізніше, вони потрапили до списку української бази злочинців "Миротворець", що, за словами Тетяни та її колег, стало для них несподіванкою. Пізніше в СБУ заявили, що не забороняли в'їзд на територію країни Овсієнко.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Тетяна Овсієнко
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пупкина племянник
пупкина племянник
нах... она тут нужна
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Нехер шастать,где не нужно.А потом дуриком прикидываться.Понимала,что родителей нужно хоронить...Ещё судиться,прошмандовка.
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Кому ця стара кляча в Україні потрібна?
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