Співачка з РФ завела шанувальників пишним бюстом: гарячі кадри

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro потішила шанувальників пікантною фотосесією, на якій засвітила голі груди.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у сукні рожевого кольору з дуже глибоким декольте.

Ольга Серябкіна Фото з Instagram

"До мого сольника в Москві залишилося менше тижня. Чекаєте? Я дуже. Це буде мій перший концерт з новим шоу. Його ще не було ні в одному місті. З завтрашнього дня я врубаю підготовку на повну потужність, щоб у нас був тотальний кайф на майданчику", — написала Серябкіна.

Ольга Серябкіна засвітила голі груди Фото з Instagram

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії Фото з Instagram

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіна, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Ольга Серябкіна в пікантному вбранні Фото з Instagram

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди Фото з Instagram

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Ольга Серябкіна Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілоб фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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