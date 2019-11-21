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22 листопада • оновлено в 01:43
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Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото

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Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro викликала ажіотаж в мережі новими спокусливими знімками.

Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них зірка позувала у відвертій білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Серябкіна доповнила корсетом.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Фото: instagram/seryabkina

"Думаю, багато дівчат зараз впізнають себе. Момент, коли встаєш на ваги і бачиш небажану цифру. Настрій відразу на нулі, лаєш себе за зайву цукерку. Чесно, у мене такого давно не було. Точніше я могла подумати, що даремно закинула зал або щільно повечеряла, але ніколи не бачила в цьому катастрофи", — написала співачка.

Ольга Серябкіна у відвертій білизні

Ольга Серябкіна у відвертій білизні

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії

Фото: instagram/seryabkina

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Зазначимо, що шанувальники були в захваті від спокусливих фото Серябкіної. Вони засипали її компліментами.

Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото
Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото
Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото
Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ольга Серябкіна повністю гола

Ольга Серябкіна повністю гола

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії

Фото: instagram/seryabkina

Спокуслива Ольга Серябкіна

Спокуслива Ольга Серябкіна

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна оголила "п'яту точку"

Ольга Серябкіна оголила "п'яту точку"

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Serebro
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