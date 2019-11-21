Співачка з РФ у відвертій білизні приголомшила фанатів: спокусливі фото

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro викликала ажіотаж в мережі новими спокусливими знімками.

Відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них зірка позувала у відвертій білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Серябкіна доповнила корсетом.

Ольга Серябкіна Фото: instagram/seryabkina

"Думаю, багато дівчат зараз впізнають себе. Момент, коли встаєш на ваги і бачиш небажану цифру. Настрій відразу на нулі, лаєш себе за зайву цукерку. Чесно, у мене такого давно не було. Точніше я могла подумати, що даремно закинула зал або щільно повечеряла, але ніколи не бачила в цьому катастрофи", — написала співачка.

Ольга Серябкіна у відвертій білизні Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії Фото: instagram/seryabkina

Зазначимо, що шанувальники були в захваті від спокусливих фото Серябкіної. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ольга Серябкіна повністю гола Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна в пікантній фотосесії Фото: instagram/seryabkina

Спокуслива Ольга Серябкіна Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна оголила "п'яту точку" Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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