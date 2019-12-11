Співачка з РФ розповіла, хто довів Началову до смерті

Російська співачка Азіза заявила, що справжньою причиною смерті Юлії Началової стали її переживання.

Вона висловила жаль з приводу того фактом, що продюсери свого часу віддали перевагу іншим артистам, пише Woman's Style.

"Люди, які працюють на телебаченні, за життя Началової особливо не показували. Це велика травма для неї. Загострення всіх хвороб, які у неї були, на нервовому грунті. Все від переживань", - заявила Азіза.

Співачка наголосила, що необхідно організувати концерт в пам'ять про Началову.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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