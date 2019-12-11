Співачка з РФ розповіла, хто довів Началову до смерті

Російська співачка Азіза заявила, що справжньою причиною смерті Юлії Началової стали її переживання.
Вона висловила жаль з приводу того фактом, що продюсери свого часу віддали перевагу іншим артистам, пише Woman's Style.
"Люди, які працюють на телебаченні, за життя Началової особливо не показували. Це велика травма для неї. Загострення всіх хвороб, які у неї були, на нервовому грунті. Все від переживань", - заявила Азіза.
Співачка наголосила, що необхідно організувати концерт в пам'ять про Началову.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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