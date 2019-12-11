Головна Новини
11 грудня • оновлено в 13:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Співачка з РФ розповіла, хто довів Началову до смерті

2.8т
Читати матеріал російською

Російська співачка Азіза заявила, що справжньою причиною смерті Юлії Началової стали її переживання.

Вона висловила жаль з приводу того фактом, що продюсери свого часу віддали перевагу іншим артистам, пише Woman's Style.

Співачка з РФ розповіла, хто довів Началову до смерті
Новини
"Грошей не заробити": стало відомо про цинізм зірок РФ щодо Началової
"Люди, які працюють на телебаченні, за життя Началової особливо не показували. Це велика травма для неї. Загострення всіх хвороб, які у неї були, на нервовому грунті. Все від переживань", - заявила Азіза.

Співачка наголосила, що необхідно організувати концерт в пам'ять про Началову.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги