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28 січня • оновлено в 12:35
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Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні

2.1т
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Російська співачка Рита Дакота, яка зараз відпочиває на Балі, підірвала мережу пікантним фото в басейні.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою, засвітивши пишні груди.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

"Шкодую про татуювання..." Часто чую це від своїх татуйованих подруг. Стала б я так забиватися, якби можна було повернути час назад? Ні, 100% ні. Іноді мені так хочеться красивого "чистого" жіночого тіла. Хочеться строкату сукню, яку я не ношу, бо за колірною гамою не поєднується з кольоровим рукавом. Але шкодую я? Ні, не шкодую", – написала Дакота.

Рита Дакота повністю гола

Рита Дакота повністю гола

Фото: instagram/ritadakota

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та засипали її компліментами.

Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні
Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні
Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні
Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні
Співачка з РФ повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Ріти Дакоти, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Рита Дакота засвітила голі груди

Рита Дакота засвітила голі груди

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота повністю гола

Рита Дакота повністю гола

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота у відвертому купальнику

Рита Дакота у відвертому купальнику

Фото: instagram/ritadakota

Спокуслива Рита Дакота

Спокуслива Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рита Дакота похвалилася сексуальною фігурою в спокусливому купальнику.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
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