Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії

Популярна російська співачка Рита Дакота вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одних лише шкіряних легінсах і черевиках, прикривши інтимну частину тіла руками.

Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила груди Фото: instagram/ritadakota

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Рити Дакоти, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Рита Дакота в сексуальній білизні Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота у відвертому купальнику Фото: instagram/ritadakota

Спокуслива Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пікантній фотосесії Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота сексуально позує на камеру Фото: instagram/ritadakota

Спокуслива Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила груди разом з подругою Фото: instagram/ritadakota

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рита Дакота поділилася й іншим спокусливим фото, на якому позувала без білизни.

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