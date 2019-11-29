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30 листопада • оновлено в 11:07
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Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії

5.4т
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Популярна російська співачка Рита Дакота вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одних лише шкіряних легінсах і черевиках, прикривши інтимну частину тіла руками.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила груди

Рита Дакота оголила груди

Фото: instagram/ritadakota

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.

Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії
Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії
Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії
Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії
Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Рити Дакоти, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Рита Дакота в сексуальній білизні

Рита Дакота в сексуальній білизні

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота у відвертому купальнику

Рита Дакота у відвертому купальнику

Фото: instagram/ritadakota

Спокуслива Рита Дакота

Спокуслива Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота сексуально позує на камеру

Рита Дакота сексуально позує на камеру

Фото: instagram/ritadakota

Спокуслива Рита Дакота

Спокуслива Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила груди разом з подругою

Рита Дакота оголила груди разом з подругою

Фото: instagram/ritadakota

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рита Дакота поділилася й іншим спокусливим фото, на якому позувала без білизни.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
...И ГДЕ ГОЛАЯ ГРУДЬ...
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