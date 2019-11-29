Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії

Популярна російська співачка Рита Дакота вразила шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одних лише шкіряних легінсах і черевиках, прикривши інтимну частину тіла руками.
Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота оголила груди
Фото: instagram/ritadakota
Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали співачку компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Рити Дакоти, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Рита Дакота в сексуальній білизні
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота у відвертому купальнику
Фото: instagram/ritadakota
Спокуслива Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота в пікантній фотосесії
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота сексуально позує на камеру
Фото: instagram/ritadakota
Спокуслива Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота оголила груди разом з подругою
Фото: instagram/ritadakota
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рита Дакота поділилася й іншим спокусливим фото, на якому позувала без білизни.
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