Співачка Юлія Савічева вперше показала трирічну доньку. Фото

Російська співачка Юлія Савічева поділилася зворушливим сімейним фото, на якому вперше показала трирічну доньку Анну.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом із чоловіком, композитором Олександром Аршиновим, і з донькою.

"А ось і наша дорога, прекрасна Аня. Вона досягла того віку, коли сама проситься в кадр, їй дуже хочеться зніматися і фотографуватися. "Мама, нафарбуй мене й одягни мені сукню, я піду працювати!" – такі заяви надходять дуже часто, особливо коли вона бачить мене на зйомках", – прокоментувала Савічева.

Юлія Савічева з чоловіком і донькою (Instagram Юлії Савічевої)

Зазначимо, що шанувальники залишили під публікацією співачки багато позитивних коментарів.

"Юля, яка гарна у вас донечка. Вона вся в маму", "Красива сім'я, чудова донечка", "Юля, ви приголомшливі. Анна просто чудо!", "Як схожа на тата, красуня. Бажаю вашій родині всього найкращого", – написали люди.

Нагадаємо: після народження довгоочікуваної спадкоємиці Савічева повністю присвятила себе материнським турботам і обмежила контакти з пресою. Зірка три роки не показувала обличчя доньки та не розкривала подробиці особистого життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Савічева розповіла про втрату дитини, до якої її привів трудоголізм.