Російська співачка Юлія Савічева поділилася зворушливим сімейним фото, на якому вперше показала трирічну доньку Анну.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом із чоловіком, композитором Олександром Аршиновим, і з донькою.

"А ось і наша дорога, прекрасна Аня. Вона досягла того віку, коли сама проситься в кадр, їй дуже хочеться зніматися і фотографуватися. "Мама, нафарбуй мене й одягни мені сукню, я піду працювати!" – такі заяви надходять дуже часто, особливо коли вона бачить мене на зйомках", – прокоментувала Савічева.

Юлія Савічева з чоловіком і донькою (Instagram Юлії Савічевої)

Зазначимо, що шанувальники залишили під публікацією співачки багато позитивних коментарів.

"Юля, яка гарна у вас донечка. Вона вся в маму", "Красива сім'я, чудова донечка", "Юля, ви приголомшливі. Анна просто чудо!", "Як схожа на тата, красуня. Бажаю вашій родині всього найкращого", – написали люди.

Співачка Юлія Савічева вперше показала трирічну доньку. Фото

Співачка Юлія Савічева вперше показала трирічну доньку. Фото

Співачка Юлія Савічева вперше показала трирічну доньку. Фото

Співачка Юлія Савічева вперше показала трирічну доньку. Фото

Нагадаємо: після народження довгоочікуваної спадкоємиці Савічева повністю присвятила себе материнським турботам і обмежила контакти з пресою. Зірка три роки не показувала обличчя доньки та не розкривала подробиці особистого життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Савічева розповіла про втрату дитини, до якої її привів трудоголізм.

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