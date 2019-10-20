Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Відома співачка відмовилася від російського паспорта заради України

5.2т Читати матеріал російською

Солістка гурту YUKO Юлія Юріна, яка в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 заявила, що хоче українське громадянство, зізналася, чи отримала його.

Так, подробицями зірка поділилася в інтерв'ю програмі "Світське життя". Нагадаємо, що на той момент в артистки ще був російський паспорт (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Юріної, їй вдалося отримати посвідку на постійне проживання в Україні.

Гурт YUKO

Гурт YUKO

Фото: bestin.ua

Новини
Серьога публічно зізнався Україні в любові і попросив громадянство

"Так, я отримала ПМЖ, нарешті. Мене можна вітати з цим. Отримала посвідку на постійне проживання. Я її робила три роки і без сторонньої допомоги. Допомоги, яку мені запропонував Сергій Притула... Мені потрібно ще дуже і дуже багато часу", — прокоментувала Юлія, а разом з тим нагадала Притулі, що він обіцяв допомогти прискорити отримання українського громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Юріна вперше зізналася, що є громадянкою РФ на півфіналі Нацвідбору. Вона тоді заявила, що живе в Україні вже кілька років, а також здивувала суддів українською вимовою.

Пізніше вона розповіла в бесіді OBOZREVATEL, чого боялася після того, як зізналася зі сцени з приводу громадянства. Вона також зробила одкровення з приводу насильства в сім'ї.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Yuko
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
6
17
Смішно
16
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Кто такая эта группа YUKO?Про солистку я даже и не говорю...(((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Таев Иван
Таев Иван
Из указа царя Ивана Грозного «… а всех юродивых и убогих ссылать на Окраину, там им дуракам место»
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Таев Иван, ну, Иван Грозный как раз и сам был сумасбродом и неадекватомм )))). Но для тебя, похоже, он является авторитетом ))))).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Надпись у нее на груди все объясняет)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
И снова проходил мимо, надпись - это для ответ для таких как ты, и умный человек это сразу бы понял ))))).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel