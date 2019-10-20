Відома співачка відмовилася від російського паспорта заради України

Солістка гурту YUKO Юлія Юріна, яка в фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 заявила, що хоче українське громадянство, зізналася, чи отримала його.
Так, подробицями зірка поділилася в інтерв'ю програмі "Світське життя". Нагадаємо, що на той момент в артистки ще був російський паспорт (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
За словами Юріної, їй вдалося отримати посвідку на постійне проживання в Україні.
Гурт YUKO
Фото: bestin.ua
"Так, я отримала ПМЖ, нарешті. Мене можна вітати з цим. Отримала посвідку на постійне проживання. Я її робила три роки і без сторонньої допомоги. Допомоги, яку мені запропонував Сергій Притула... Мені потрібно ще дуже і дуже багато часу", — прокоментувала Юлія, а разом з тим нагадала Притулі, що він обіцяв допомогти прискорити отримання українського громадянства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Юріна вперше зізналася, що є громадянкою РФ на півфіналі Нацвідбору. Вона тоді заявила, що живе в Україні вже кілька років, а також здивувала суддів українською вимовою.
Пізніше вона розповіла в бесіді OBOZREVATEL, чого боялася після того, як зізналася зі сцени з приводу громадянства. Вона також зробила одкровення з приводу насильства в сім'ї.
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