Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Співачка Валерія отримала травму на зйомках: опубліковано відео

Читати матеріал російською

Російська співачка Валерія, син якої раніше таємно одружився, травмувала ногу на зйомках телешоу "Голос. 60+", де вона виступає в якості члена журі.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instragram її чоловік і продюсер Йосип Пригожин (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, як з'ясувалося, Валерія спіткнулася під час зйомок і поранила ногу. "Ось і залишай її одну. Як можна, сидячи в кріслі журі, умудриться поранитися", – здивувався чоловік Валерії.

Валерія травмувала ногу

Валерія травмувала ногу

Кадр з відео

Співачці надавали першу медичну допомогу в штатному режимі медики, які були присутні на зйомках. Валерія швидко прийшла до тями і вже через 15 хвилин процес роботи відновився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно одіозний російський продюсер Йосип Пригожин розговорився щодо дружби з легендарним музикантом Віктором Цоєм.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...