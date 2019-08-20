Співачка Валерія отримала травму на зйомках: опубліковано відео

Російська співачка Валерія, син якої раніше таємно одружився, травмувала ногу на зйомках телешоу "Голос. 60+", де вона виступає в якості члена журі.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instragram її чоловік і продюсер Йосип Пригожин (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, як з'ясувалося, Валерія спіткнулася під час зйомок і поранила ногу. "Ось і залишай її одну. Як можна, сидячи в кріслі журі, умудриться поранитися", – здивувався чоловік Валерії.

Валерія травмувала ногу Кадр з відео

Співачці надавали першу медичну допомогу в штатному режимі медики, які були присутні на зйомках. Валерія швидко прийшла до тями і вже через 15 хвилин процес роботи відновився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно одіозний російський продюсер Йосип Пригожин розговорився щодо дружби з легендарним музикантом Віктором Цоєм.

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