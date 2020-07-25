Співачка Сіара втретє стала мамою і показала новонародженого сина. Відео

Популярна американська співачка і модель Сіара втретє стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Рассела Вілсона народився син.

Радісною новиною поділилася сама Сіара на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши відео з новонародженим малюком (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"З днем народження Уін! Мама і тато люблять тебе! Уін Гаррісон Вілсон... 23.07.2020", – написала співачка.

Сіара втретє стала мамою (скриншот з відео)

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Сіари.

"Вітаю всіх вас! Ласкаво просимо у світ, Уін", "Вітаю! Гарний хлопчик", "Це так мило", – написали люди.

Нагадаємо, Сіара одружилася зі спортсменом Расселом Вілсоном у липні 2016 року. У 2017 році виконавиця народила йому доньку Сієнну. Крім того, пара виховує сина Захіра, якого знаменитість народила від свого колишнього нареченого, репера Future.

Сіара з чоловіком Расселом Вілсоном і дітьми (Instagram Сіари)

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