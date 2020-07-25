Співачка Сіара втретє стала мамою і показала новонародженого сина. Відео
Популярна американська співачка і модель Сіара втретє стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Рассела Вілсона народився син.
Радісною новиною поділилася сама Сіара на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши відео з новонародженим малюком (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"З днем народження Уін! Мама і тато люблять тебе! Уін Гаррісон Вілсон... 23.07.2020", – написала співачка.
Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Сіари.
"Вітаю всіх вас! Ласкаво просимо у світ, Уін", "Вітаю! Гарний хлопчик", "Це так мило", – написали люди.
Нагадаємо, Сіара одружилася зі спортсменом Расселом Вілсоном у липні 2016 року. У 2017 році виконавиця народила йому доньку Сієнну. Крім того, пара виховує сина Захіра, якого знаменитість народила від свого колишнього нареченого, репера Future.
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