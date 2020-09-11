Співачка Sia допомогла великою сумою 60-річному батькові двох дітей

Австралійська співачка Sia пожертвувала 20 тисяч доларів 60-річному батькові двох дітей Стіву, який за короткий проміжок часу втратив дружину, роботу та дім.

Про це чоловіку повідомили в прямому ефірі радіоведучі Nova FM, які розплакалися, коли дізналися, що його дружина померла від раку молочної залози в День матері 2020 року (фото дивіться нижче).

Радіоведучий розплакався під час прямого ефіру. dailymail.co.uk

Раніше донька Стіва почула, що Sia пообіцяла дати 100 тисяч доларів Nova FM, щоб вони пожертвували гроші людям, які постраждали через пандемію коронавірусу. Тому дівчинка попросила ведучих допомогти її батькові.

Стів був зворушений і назвав їхню щедрість "неймовірною". Тепер чоловік зможе оплатити всі рахунки і віддати борг за машину своєї покійної дружини.

Стів разом з донькою подякували ведучим і співачці за допомогу. dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський кіноактор, продюсер і політик Арнольд Шварценеґґер пожертвував $1 млн на маски та захисне спорядження для медичних працівників у Лос-Анджелесі (США).