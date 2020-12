Співачка Шер розповіла, як невідомий намагався вбити її після концерту

Американська співачка Шер розповіла, як невідомий чоловік намагався вбити її, коли вона виступала на Бродвеї в Нью-Йорку. Інцидент стався з артисткою у 1982 році.

За словами знаменитості, після участі в шоу Come Back to the Five and Dime вона вийшла на вулицю й побачила чоловіка, який ішов до неї. Артистка вирішила, що це шанувальник, який хоче потиснути їй руку. Однак невідомий схопив співачку й почав штовхати в провулок, погрожуючи фізичною розправою, якщо вона закричить. Такими подробицями 74-річна знаменитість поділилася з виданням The Guardian.

Співачка Шер в молодості pinterest.com

На щастя, тоді поруч опинилися двоє фанатів співачки, які пізніше стали її друзями. Шанувальники підняли шум, чим налякали злочинця, і той утік.

Бродвейський мюзикл Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean був першою головною роллю Шер на сцені. Вона зіграла офіціантку Сіссі в 52 виступах у театрі Мартіна Бека у 1982 році.

Шер на відкритті вистави Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean pinterest.com

Що відомо про співачку Шер:

Шер народилася у 1946 році в місті Ель-Сентро (Каліфорнія, США).

Перша популярність до неї прийшла у 1965 році, коли вона співала в фолкроковому дуеті Sonny & Cher зі своїм чоловіком Сонні Боно. Їхня пісня I Got You Babe посіла перше місце в американських і британських чартах.

Із 70-х співачка почала активно розвивати сольну кар'єру, брала участь у десятках проєктів на телебаченні, знімалася в кіно, давала концерти та була справжньою іконою стилю.

Піком популярності Шер заведено вважати кінець 90-х, коли світ побачив альбом Believe. Його титульна пісня досі найбільш комерційно успішна з усіх композицій, які випускали жінки-виконавиці.

Прощальний тур співачки Living Proof 2002-2005 років став одним із найкасовіших концертних турів усіх часів із прибутком понад 250 млн доларів.

Співачка Шер zolotoy.ru

