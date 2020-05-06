Співачка Нюша завела мережу гарячим відео в купальнику

Крістіна Долматова люди 21:18, 6.05.2020 Оновлено: 23:18, 6.05.2020

Російська співачка Нюша поділилася пікантним відео, в якому продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

Відповідний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. В ньому вона спокусливо танцювала під пісню Hopeless – Always Never (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha

"На добраніч. У натхнення немає розкладу", – написала Нюша.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного відео зірки та засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Нюша опублікувала спокусливу фотографію, на якій позувала в ефектному купальнику.

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