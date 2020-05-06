Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Співачка Нюша завела мережу гарячим відео в купальнику

3.4т
Читати матеріал російською

Російська співачка Нюша поділилася пікантним відео, в якому продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

Відповідний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. В ньому вона спокусливо танцювала під пісню Hopeless – Always Never (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Нюша

Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

"На добраніч. У натхнення немає розкладу", – написала Нюша.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного відео зірки та засипали її компліментами.

Співачка Нюша завела мережу гарячим відео в купальнику
Співачка Нюша завела мережу гарячим відео в купальнику
Співачка Нюша завела мережу гарячим відео в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Нюша опублікувала спокусливу фотографію, на якій позувала в ефектному купальнику.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Нюша
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги