Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото
Популярна російська співачка Нюша потішила шанувальників новим пікантним фото.
Так, на ньому артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідний знімок Нюша опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки й засипали її компліментами.
"Ти дуже крута. Більше б таких фото", "Дуже красиво", "Фігура – вогонь", "Не перестаю захоплюватися", "Попа – вогонь", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Нюші, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Нюша вразила шанувальників відвертими знімками. Так, на них зірка позувала у спокусливому боді, яке підкреслило її струнку фігуру. Свій образ Нюша доповнила босоніжками на підборах і довгим плащем.