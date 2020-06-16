Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Крістіна Долматова люди 15:44, 16.06.2020

Популярна російська співачка Нюша потішила шанувальників новим пікантним фото.

Так, на ньому артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідний знімок Нюша опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Instagram Нюші

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки й засипали її компліментами.

"Ти дуже крута. Більше б таких фото", "Дуже красиво", "Фігура – вогонь", "Не перестаю захоплюватися", "Попа – вогонь", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Нюші, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Instagram Нюші
Instagram Нюші
Instagram Нюші
Instagram Нюші
Instagram Нюші

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Нюша вразила шанувальників відвертими знімками. Так, на них зірка позувала у спокусливому боді, яке підкреслило її струнку фігуру. Свій образ Нюша доповнила босоніжками на підборах і довгим плащем.

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